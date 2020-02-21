https://static.news.ru/photo/70666316-54c9-11ea-8051-fa163e074e61_660.jpgДональд ТрампФото: The White House/flickr.com
Президент США Дональд Трамп назвал очередной «кампанией по дезинформации» появившиеся в СМИ сообщения, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в США, выступая на его стороне.
Ещё одна кампания по дезинформации запущена демократами в конгрессе. Утверждается, что Россия предпочитает меня любому кандидату из ничего не делающих демократов, которые спустя две недели всё ещё не могут посчитать свои голоса в Айове, — написал Трамп в Twitter.
Another misinformation campaign is being launched by Democrats in Congress saying that Russia prefers me to any of the Do Nothing Democrat candidates who still have been unable to, after two weeks, count their votes in Iowa. Hoax number 7!
Как писал NEWS.ru, американская разведка пришла к выводу, что Россия хочет помочь президенту Дональду Трампу переизбраться на второй срок. Об этом было сообщено на закрытом брифинге для членов конгресса, детали которого стали известны нескольким американским СМИ. Трамп был так разозлён самим фактом проведения брифинга, что уволил директора Национальной разведки США Джозефа Магуайра. Появление фактора «российской угрозы» перед грядущими президентскими выборами в Америке было предсказуемо, однако эксперты считают, что он не окажет существенного влияния на настроения избирателей.