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Министр обороны США Марк Эспер заявил о необходимости включения новейших разработок России в перечень ДСНВ. Также, по его словам, в подписании нового соглашения должен участвовать Китай.

Пекин уже отреагировал на заявление США по ядерному разоружению. Власти КНР не намерены принимать в нём участия. Почему Китай и Россия совершенствуют и расширяют свои ядерные арсеналы? — возмутился глава...