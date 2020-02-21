Американская разведка пришла к выводу, что Россия хочет помочь президенту Дональду Трампу переизбраться на второй срок. Об этом было сообщено на закрытом брифинге для членов конгресса, детали которого стали известны нескольким американским СМИ. Трамп был так разозлён самим фактом проведения брифинга, что уволил директора Национальной разведки США Джозефа Магуайра. Появление фактора «российской угрозы» перед грядущими президентскими выборами в Америке было предсказуемо, однако эксперты считают, что он не окажет существенного влияния на настроения избирателей.

По данным The New York Times и CNN , брифинг для конгрессменов проходил 13 февраля. Выводы американской разведки на нём представила сотрудник службы безопасности выборов Шелби Пирсон. По её словам, Россия снова поставила перед собой цель помочь Трампу победить на президентских выборах и уже начала в них вмешиваться.

Дональд Трамп Donald Trump/via Globallookpress.com

Методы России варьируются от хакерства и кампаний в социальных сетях до атак на инфраструктуру выборов. Кроме, собственно, агитации за Трампа, утверждают разведчики, Москва пытается посеять в головах американских граждан сомнение в самой системе выборов. Атаки совершаются с серверов внутри США, так как российские хакеры прекрасно осведомлены, что Национальная разведка не имеет право вести расследования в пределах страны и может только помогать другим спецслужбам своими данными. При этом, как указывает The New York Times, Россия в этом году вмешивается не только в общенациональные выборы, но и в праймериз демократов.

Присутствовавшие на брифинге республиканцы, как и позднее Дональд Трамп, были раздражены тем, что против президента опять выдвигают обвинения в связях с Россией. При этом и республиканцы, и демократы потребовали от разведки предоставить доказательства их выводов.

День спустя Трамп отправил в отставку главу Национальной разведки Джозефа Магуайра, утвердив на его посту координатора всех разведывательных служб США Ричарда Гренелла, известного лоялиста. Аналитики считают его временной фигурой, призванной заместить Магуайра, пока президент не найдёт ему более достойную замену. Впрочем, источники The New York Times не связывают отставку Магуайра с брифингом, считая это чистым совпадением.

Ричард Гренелл stefan zeitz/www.imago-images.de/Russian Look Press

Источник CNN в Белом доме сообщил, что Пирсон могла неправильно представить разведданные, вызвав гнев республиканцев и Трампа.

Более разумная интерпретация информации разведки — не то, что они (Россия, — NEWS.ru) благоволят лично Трампу. Скорее они считают президента фигурой, с которой можно работать, он ведь умеет заключать сделки. Но это не говорит о том, что они предпочли бы его Сандерсу или Буттиджичу (возможные кандидаты в президенты от демократов, — NEWS.ru) или кому-то ещё.

Эксперты соглашаются, что появление «русского следа» в президентской кампании-2020 было только вопросом времени. Однако директор института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в разговоре с NEWS.ru усомнился, что тема российского вмешательства будет играть большую роль в предстоящих событиях. У большинства избирателей уже сложилось мнение о Трампе, и мало что может его поколебать.