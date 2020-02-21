Американская разведка пришла к выводу, что Россия хочет помочь президенту Дональду Трампу переизбраться на второй срок. Об этом было сообщено на закрытом брифинге для членов конгресса, детали которого стали известны нескольким американским СМИ. Трамп был так разозлён самим фактом проведения брифинга, что уволил директора Национальной разведки США Джозефа Магуайра. Появление фактора «российской угрозы» перед грядущими президентскими выборами в Америке было предсказуемо, однако эксперты считают, что он не окажет существенного влияния на настроения избирателей.
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Методы России варьируются от хакерства и кампаний в социальных сетях до атак на инфраструктуру выборов. Кроме, собственно, агитации за Трампа, утверждают разведчики, Москва пытается посеять в головах американских граждан сомнение в самой системе выборов. Атаки совершаются с серверов внутри США, так как российские хакеры прекрасно осведомлены, что Национальная разведка не имеет право вести расследования в пределах страны и может только помогать другим спецслужбам своими данными. При этом, как указывает The New York Times, Россия в этом году вмешивается не только в общенациональные выборы, но и в праймериз демократов.
Присутствовавшие на брифинге республиканцы, как и позднее Дональд Трамп, были раздражены тем, что против президента опять выдвигают обвинения в связях с Россией. При этом и республиканцы, и демократы потребовали от разведки предоставить доказательства их выводов.
День спустя Трамп отправил в отставку главу Национальной разведки Джозефа Магуайра, утвердив на его посту координатора всех разведывательных служб США Ричарда Гренелла, известного лоялиста. Аналитики считают его временной фигурой, призванной заместить Магуайра, пока президент не найдёт ему более достойную замену. Впрочем, источники The New York Times не связывают отставку Магуайра с брифингом, считая это чистым совпадением.
Источник CNN в Белом доме сообщил, что Пирсон могла неправильно представить разведданные, вызвав гнев республиканцев и Трампа.
Более разумная интерпретация информации разведки — не то, что они (Россия, — NEWS.ru) благоволят лично Трампу. Скорее они считают президента фигурой, с которой можно работать, он ведь умеет заключать сделки. Но это не говорит о том, что они предпочли бы его Сандерсу или Буттиджичу (возможные кандидаты в президенты от демократов, — NEWS.ru) или кому-то ещё.
Эксперты соглашаются, что появление «русского следа» в президентской кампании-2020 было только вопросом времени. Однако директор института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в разговоре с NEWS.ru усомнился, что тема российского вмешательства будет играть большую роль в предстоящих событиях. У большинства избирателей уже сложилось мнение о Трампе, и мало что может его поколебать.
Трамп в массовом сознании американцев уже настолько прочно связан с Россией и Путиным, что изменить ситуацию будет очень сложно. Информация, которая появилась в СМИ, лишь добавляет им убеждённости в этом. Значительная часть граждан США и так считает, что Трамп попал в Белый дом во многом благодаря усилиям России. Так что этот фактор останется и на нынешних выборах. Но не думаю, что он будет действовать так же, как во время прошлой кампании. За эти годы кое-что изменилось. Во-первых, завершилось расследование комиссии Мюллера, которой не удалось найти доказательств прямой связи Трампа с Кремлём. Кроме того, была проведена процедура импичмента, правда не по «русскому следу», а по другим проблемам. Но и в этом случае демократам не удалось достичь своей цели и убрать Трампа из Белого дома. То есть Трамп прошёл через все обвинения и выстоял. Он приобрёл образ, которого у него не было в 2016 году — образ борца, который готов преодолеть все наветы и обвинения. А от «русского следа» никуда не уйти, это шлейф, который покинет Белый дом только вместе с Трампом.
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