https://static.news.ru/photo/a6044aa8-2bdc-11ea-8a71-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Tia Dufour/White House/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что первая фаза торговой сделки США и Китая будет подписана 15 января. Соответствующая церемония пройдёт в Белом доме.

По его словам, на мероприятие приедут высокопоставленные китайские представители.

Я подпишу нашу очень крупную и всеобъемлющую торговую сделку по первой фазе с Китаем 15 января, — написал он в своём Twitter.

Затем политик пообещал поехать в Пекин, где начнутся переговоры по второй фазе соглашения.

I will be signing our very large and comprehensive Phase One Trade Deal with China on January 15. The ceremony will take place at the White House. High level representatives of China will be present. At a later date I will be going to Beijing where talks will begin on Phase Two! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019

Соглашение о первой фазе торговой сделки американская и китайская стороны достигли 13 декабря. Трамп пообещал не вводить с 15 декабря и на неопределённый срок новые пошлины на импорт китайских товаров. В начале января торгпреды США и КНР должны подписать соответствующее соглашение. Достигнутые договорённости позволят увеличить объём американского экспорта в Китай на $200 млрд в течение двух лет, а торговый дефицит США сократится, отметили тогда в Вашингтоне.

Как писал NEWS.ru, Китай с 1 января 2020 года понизит пошлины более чем на 850 видов импортных товаров.