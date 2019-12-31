Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Tia Dufour/White House/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что первая фаза торговой сделки США и Китая будет подписана 15 января. Соответствующая церемония пройдёт в Белом доме.

По его словам, на мероприятие приедут высокопоставленные китайские представители.

Я подпишу нашу очень крупную и всеобъемлющую торговую сделку по первой фазе с Китаем 15 января, — написал он в своём Twitter.

Затем политик пообещал поехать в Пекин, где начнутся переговоры по второй фазе соглашения.

Соглашение о первой фазе торговой сделки американская и китайская стороны достигли 13 декабря. Трамп пообещал не вводить с 15 декабря и на неопределённый срок новые пошлины на импорт китайских товаров. В начале января торгпреды США и КНР должны подписать соответствующее соглашение. Достигнутые договорённости позволят увеличить объём американского экспорта в Китай на $200 млрд в течение двух лет, а торговый дефицит США сократится, отметили тогда в Вашингтоне.

Как писал NEWS.ru, Китай с 1 января 2020 года понизит пошлины более чем на 850 видов импортных товаров. 

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