https://static.news.ru/photo/70d022d4-2453-11ea-8365-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/via Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Китай достигли прорыва в торговых переговорах. Он пообещал, что соответствующий документ будет подписан «очень скоро».

Заявление прозвучало во время выступления президента перед студентами во Флориде. Трамп похвалился, что против Китая были предприняты «самые жёсткие меры», результатом чего стала покупка азиатской страной американской сельхозпродукции на миллиарды долларов.

Я вчера говорил по телефону с Си Цзиньпином, — приводит слова американского лидера ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что второй этап завершения торговой сделки между Китаем и Соединёнными Штатами Америки обещает быть более сложным, так как Пекин намерен занять жёсткую позицию в вопросе отмены дополнительных пошлин. КНР даже может настаивать на полной их отмене, считает главный редактор китайской газеты «Глобал таймс» Ху Сицзинь.