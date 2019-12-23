https://static.news.ru/photo/957822aa-2550-11ea-b004-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ringo Chiu/Global Look Press

Китай с 1 января 2020 года понизит пошлины более чем на 850 видов импортных товаров, сообщается на сайте комитета по тарифной и налоговой политике Госсовета КНР.

С целью расширения импорта и усиления потенциала по расширению масштаба ввоза в страну продукции из-за рубежа с января 2020 года пошлины на более чем 850 видов товаров будут изменены и станут ниже, — говорится в сообщении.

В документе отмечается, что меры были приняты в связи с растущим спросом китайского потребителя на иностранные товары.

Пекин планировал ввести дополнительную пошлину в 25% на производимые в США автомобили, увеличив её таким образом до 40%. На такой шаг в КНР решили пойти после того, как 13 декабря президент Штатов Дональд Трамп объявил, что не будет вводить новые налоги на товары китайского экспорта стоимостью $160 млрд в год с 15 декабря, так как сторонам удалось согласовать первую фазу торговой сделки. Соединённые Штаты также согласились в два раза сократить акцизы на товары из Китая стоимостью $120 млрд в год, составлявшие 15%.

Как ранее писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что США и Китай достигли прорыва в торговых переговорах. Он пообещал, что соответствующий документ будет подписан «очень скоро».