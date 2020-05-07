США

Трамп назвал «чью-то глупость в Китае» причиной мировой пандемии

23:39, 07 мая 2020 98
Фото: Kevin Dietsch/CNP/AdMedia

Американский президент Дональд Трамп заявил, что мировая пандемия COVID-19 началась в Китае из-за чьей-то некомпетентности или глупости.

Что-то произошло. Либо они совершили ужасную ошибку... Вероятно, это была некомпетентность. Кто-то был глуп. Они не сделали работу так, как надо. Очень жаль, — цитирует Трампа РИА Новости.

Количество заражённых в США превысило 1,22 миллиона человек, погибли более 73 тысяч американцев. Соединённые Штаты оказались наиболее пострадавшей страной.

Как писал NEWS.ru, госсекретарь США Майкл Помпео признал, что у Вашингтона нет доказательств того, что COVID-19 создали в лаборатории в китайском городе Ухань.

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