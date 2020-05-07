Трамп назвал «чью-то глупость в Китае» причиной мировой пандемии

Фото: Kevin Dietsch/CNP/AdMedia

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Пулитцеровские премии за материалы о сговоре США и РФ были присуждены несправедливо. По его мнению, нужно заставить журналистов вернуть их.

Он уверен, что сотрудники СМИ «всё переврали». Об этом политик сообщил в ходе пресс-конференции, передаёт ТАСС. Если вы сегодня видели новые документы, которые были обнародованы, в них ясно видно, что...