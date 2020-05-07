Трамп назвал «чью-то глупость в Китае» причиной мировой пандемии

Американский президент Дональд Трамп заявил, что мировая пандемия COVID-19 началась в Китае из-за чьей-то некомпетентности или глупости.
Что-то произошло. Либо они совершили ужасную ошибку... Вероятно, это была некомпетентность. Кто-то был глуп. Они не сделали работу так, как надо. Очень жаль, —
цитируетТрампа РИА Новости.
Количество заражённых в США превысило 1,22 миллиона человек, погибли более 73 тысяч американцев. Соединённые Штаты оказались наиболее пострадавшей страной.
Как писал NEWS.ru, госсекретарь США Майкл Помпео признал, что у Вашингтона нет доказательств того, что COVID-19 создали в лаборатории в китайском городе Ухань.
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