Экс-президент США Дональд Трамп назвал «старой кучей дерьма» действующего главу государства Джо Байдена. На распространенном в соцсети X видео миллиардер обсудил итоги дебатов с американским лидером.
Взгляните на эту старую кучу дерьма. Байден плох. Я вывел его из гонки, — заявил Трамп.
Политик также оценил возможную замену Байдена в президентской гонке вице-президентом Камалой Харрис. Трамп считает, что «она будет лучше». Тем не менее, Харрис «совсем плоха» и «такая жалкая», заявил миллиардер.
Ранее профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев выразил уверенность, что у Байдена есть деменция, и она очень быстро развивается. Он отметил, что американский лидер демонстрировал признаки наличия заболевания весь президентский срок.
После дебатов Байден прошел медицинское обследование. Политик лично рассказал об этом на закрытой встрече с более чем 20 губернаторами-демократами. Как утверждает Байден, он чувствует себя хорошо. Байден заверил губернаторов, что его здоровье в полном порядке. После этого он постучал по дереву «для пущего эффекта». Журналисты отметили, что президент, вероятно, прошел краткий медосмотр из-за симптомов простуды, не предусматривающий каких-либо тщательных проверок.