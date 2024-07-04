Трамп назвал Байдена «старой кучей дерьма» Трамп заявил, что вывел Байдена их президентской гонки

Фото: Artem Priakhin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп, Джо Байден

Экс-президент США Дональд Трамп назвал «старой кучей дерьма» действующего главу государства Джо Байдена. На распространенном в соцсети X видео миллиардер обсудил итоги дебатов с американским лидером.

Взгляните на эту старую кучу дерьма. Байден плох. Я вывел его из гонки, — заявил Трамп.

Политик также оценил возможную замену Байдена в президентской гонке вице-президентом Камалой Харрис. Трамп считает, что «она будет лучше». Тем не менее, Харрис «совсем плоха» и «такая жалкая», заявил миллиардер.

Ранее профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев выразил уверенность, что у Байдена есть деменция, и она очень быстро развивается. Он отметил, что американский лидер демонстрировал признаки наличия заболевания весь президентский срок.

После дебатов Байден прошел медицинское обследование. Политик лично рассказал об этом на закрытой встрече с более чем 20 губернаторами-демократами. Как утверждает Байден, он чувствует себя хорошо. Байден заверил губернаторов, что его здоровье в полном порядке. После этого он постучал по дереву «для пущего эффекта». Журналисты отметили, что президент, вероятно, прошел краткий медосмотр из-за симптомов простуды, не предусматривающий каких-либо тщательных проверок.