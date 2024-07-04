Байден озвучил результаты медобследования после дебатов с Трампом Politico: Байден чувствует себя хорошо после прохождения медобследования

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден прошел медицинское обследование после дебатов с экс-главой государства Дональдом Трампом, которые многие сочли неудачными для нынешнего американского лидера, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. Политик лично рассказал об этом на закрытой встрече с более чем 20 губернаторами-демократами. Как утверждает Байден, он чувствует себя хорошо.

Байден в среду вечером заявил более чем 20 губернаторам-демократам на закрытой встрече, что прошел медицинское обследование после дебатов на прошлой неделе и чувствует себя хорошо, — говорится в сообщении.

Согласно публикации, Байден заверил губернаторов, что его здоровье в полном порядке. После этого он постучал по дереву «для пущего эффекта». При этом журналисты отметили, что президент, вероятно, прошел краткий медосмотр из-за симптомов простуды, не предусматривающий каких-либо тщательных проверок.

Ранее профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев выразил уверенность, что у Байдена есть деменция, и она очень быстро развивается. Он отметил, что американский лидер демонстрировал признаки наличия заболевания весь президентский срок.