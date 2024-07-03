Врач оценил, есть ли у Байдена деменция Врач Конев: деменция у Байдена очень быстро прогрессирует

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Джо Байден

У президента США Джо Байдена есть деменция, и она очень быстро прогрессирует, считает профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев. Как он отметил в беседе с «360», это заболевание наблюдалось у него на протяжении всего президентского срока.

Все поведенческие реакции Байдена в первую очередь свидетельствуют о том, что деменция прогрессирует — и очень быстро. Она носит смешанный характер, то есть деменция альцгеймеровского типа и сосудистая, но от этого не легче. Он уже где-то на грани перехода в третью стадию, можно дать только печальный прогноз, — объяснил медик.

Врач отметил, что у Байдена были слишком тяжелые нагрузки в таком возрасте. Вероятно, что в ближайшие месяцы глава Штатов впадет в крайнюю стадию заболевания, когда человек может, по мнению геронтологов, превратиться в растение. Уже сейчас Байден впадает в похожее состояние, например, постоянно замирает, добавил он.

По мнению Конева, сымитировать такое состояние почти невозможно. Кроме того, это заболевание сопровождало и других президентов США, например Рональда Рейгана и Джорджа Буша, заключил врач.

Ранее стало известно, что новым фактором риска развития деменции стало криминальное прошлое у людей. Ученые провели исследование среди 3,5 млн человек. Результаты показали, что у связанных с криминалом повышен риск столкнуться с заболеванием.