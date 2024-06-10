Названа категория людей, которым чаще грозит деменция MedicalXpress: люди с криминальным прошлым больше склонны к деменции

Фото: Alexey Myakishev/Global Look Press

Новым фактором риска развития деменции стало криминальное прошлое у людей, информирует MedicalXpress. Ученые провели исследование среди 3,5 млн человек. Результаты показали, что у связанных с криминалом повышен риск столкнуться с заболеванием.

В исследовании принимали участие люди старше 50 лет. 800 тысяч из них имели криминальное прошлое. Так, у пожилых, которые совершили тяжкие преступления, были неоднократно осуждены или получили длительные сроки тюремного заключения, оказался более высокий риск развития деменции. Это касается и легких когнитивных нарушений.

Допускается, что результаты можно объяснить худшим физическим и психическим здоровьем у такой категории людей. По мнению ученых, знание того, как преступный образ жизни влияет на состояние человека по мере старения, может быть полезно для разработки мер по профилактике деменции.

Невролог Ричард Рестак ранее назвал способ по выявлению деменции у близкого человека, задав ему несколько вопросов. Врач рекомендовал узнать у него об изменениях в обычном поведении, недавно возникших проблемах с памятью, а также приводят ли они к заметным изменением в повседневном поведении. Если ответ на любой из вопросов будет положительным, это может означать не только деменцию, но и психические заболевания.