Трамп назвал Байдена слабым из-за критики разгона демонстрантов

https://static.news.ru/photo/a6fe3468-a1f3-11ea-b0bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Doug Mills/Keystone Press Agency

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прокомментировал слова его вероятного оппонента на будущих выборах главы государства Джо Байдена, который раскритиковал разгон демонстрантов. По словам политика, Байден политически слаб.

Американский лидер отметил, что его соперник занимается политикой уже 40 лет. При этом он ничего не сделал за это время.

Теперь он делает вид, что знает ответы. Он даже не знает, что это за вопросы. Слабость никогда не победит анархистов, мародёров или хулиганов, а Джо всю свою жизнь был политически слаб. Закон и порядок! — написал Трамп в Twitter.

Sleepy Joe has been in politics for 40 years, and did nothing. Now he pretends to have the answers. He doesnât even know the questions. Weakness will never beat anarchists, looters or thugs, and Joe has been politically weak all of his life. LAW & ORDER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2020

Как писал NEWS.ru, Байден заявил, что американцы страдают от боли. Её причиной стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда при задержании, за которой последовали массовые протестные акции. Политик, претендующий на пост главы Соединённых Штатов, заявил, что нельзя дать боли уничтожить американцев. Он посетил место протеста в городе Уилмингтон в штате Делавэр и сфотографировался с собравшимися.