https://static.news.ru/photo/61ba8534-3356-11ea-9b4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Edelman/Consolidated News Photos

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, выступая на предвыборном митинге в Огайо, посетовал на нелюбовь европейских стран к Америке.

Хозяин Белого дома попенял союзникам НАТО на недостаточные расходы на оборону и отметил, что их траты на эту отрасль снижаются в течение последних 15-18 лет, передаёт РИА Новости.

НАТО годами получает преимущества за счет США. Мы защищаем Европу от России. А цифры (расходов стран НАТО — ред.) снижаются многие годы, последние 15-18 лет... Я пошёл к ним и сказал: "Ребята, вы должны заплатить. Вы — неплательщики!, — заявил Трамп.

Как писал NEWS.ru ранее, отчёт информационно-аналитического агентства Jane's гласит, что оборонные расходы многих стран Европы росли в 2019 году. При этом рост общемировых расходов на оборону замедлился до 1% против 6% в 2018 году, но шесть из десяти наиболее выросших за год оборонных бюджетов принадлежат европейским государствам. Наиболее быстрый рост наблюдается в Болгарии — 125%. В 2019 году страна заплатила за восемь истребителей F-16 Block 70