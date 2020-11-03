Бизнесмен из Британии поставил на победу Трампа рекордную сумму

https://static.news.ru/photo/f51ee432-1dd4-11eb-accc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Hennessy/Global Look Press

Британский предприниматель и бывший банкир поставил на победу действующего президента Дональда Трампа на выборах главы государства $5 млн (около 393 млн рублей). Эта сумма может быть рекордной среди всех политических ставок мира.

Если политик снова станет президентом, бизнесмен получит почти $15 млн (около 1,2 млрд рублей). Мужчина сделал ставку, воспользовавшись услугами частного букмекера на острове Кюрасао в Карибском море.

Распространилась молва об этой ставке, и мы думаем, что это крупнейшая [ставка], когда-либо сделанная в сфере политики, — рассказал журналистам The Sun источник в отрасли ставок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что шансы действующего президента США Дональда Трампа победить на выборах главы государства почти вдвое выше, чем четыре года назад. Об этом заявили в одной из американских букмекерских контор. Фаворитом гонки букмекеры считают Джо Байдена, его шансы на победу оцениваются в 66%. При этом Трампу дают 35%.