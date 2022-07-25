The Hill: треть американцев допускают вооруженную борьбу с правительством

Фото: John Nacion/Keystone Press Agency/Global Look press

Большинство американцев уверены, что правительство страны коррумпировано. Треть участников опроса, проведенного Институтом политики Чикагского университета, допускают возможность вооруженного выступления против властей, пишет газета The Hill.

Согласно исследованию, считают правительство США коррумпированным и настроенным против рядовых граждан две трети избирателей-республиканцев и 51% либералов.

28% всех избирателей, в том числе 37% владельцев оружия, согласились с тем, что «в какой-то момент гражданам может потребоваться в ближайшее время взяться за оружие против правительства», — говорится в публикации.

О вероятности вооруженных антиправительственных выступлений заявил каждый пятый демократ, примерно 35% республиканцев и столько же независимых избирателей.

Опрос проводился в мае. В нем принимала участие одна тысяча зарегистрированных избирателей. Погрешность результатов оценивается в плюс-минус 3,53 п. п.

Ранее обозреватель телеканала Fox News Дуглас Мюррей заявил, что американцы перестали верить словам президента Джо Байдена, обвиняющего в росте цен на топливо и инфляции российского лидера Владимира Путина. Он отметил, что власти США проводят «идеологически обусловленную энергополитику», но не учитывают объективной реальности. В результате из-за «очень идейных людей» страдают простые граждане.