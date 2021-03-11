The Drive: стратегические бомбардировщики США могли взять на прицел Россию

https://static.news.ru/photo/0a439c2c-8275-11eb-bfec-96000091f725_660.jpg Фото: Airman 1st Class Josiah Brown/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer, размещённые Военно-воздушными силами (ВВС) США в Норвегии, нацелены, вероятно, на РФ. Журналисты считают, что база, где находятся самолёты, обеспечивает быстрый доступ боевых машин к Норвежскому и Баренцеву морям, а также к Арктике. B-1B Lancer, возможно, станут «новым вызовом» для Москвы во время проведения операций ВМФ РФ в регионе.

Корабли и подводные лодки ВМФ России обычно проходят через Баренцево море, а затем — Норвежское, направляясь к Гренландии, Исландии, Великобритании (Фареро-Исландскому рубежу. — NEWS.ru) и северной части Атлантического океана за ними, — пишет портал The Drive.

B-1B Lancer способны нести противокорабельные ракеты AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile (LRASM). Издание отмечает, что в 2020-м ВВС США провели манёвры в районе Чёрного моря. Учения, скорее всего, нацелили против РФ, в частности, её Черноморского флота. Истребитель Су-27 Военно-воздушных сил РФ 3 марта поднимался в небо над Балтийским морем, чтобы перехватить два американских бомбардировщика В-1В. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ (входит в Минобороны России).

22 февраля Европейское командование Вооружённых сил США сообщило, что Штаты впервые разместят свои бомбардировщики B-1B Lancer в Норвегии. На базе Орланд, как уточнила американская сторона, они будут находиться на протяжении месяца. В МИД РФ расценили этот шаг как угрозу безопасности в регионе, а официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова уточнила, что речь идёт о наращивании Западом военной активности в непосредственной близости от российских рубежей.

СМИ назвали манёвры у берегов Норвегии репетицией войны между Россией и НАТО. Норвежские, канадские и немецкие военные корабли, истребитель F-35 и бомбардировщики B-1 ВВС США у западного побережья Норвегии отработали задачи по радиоэлектронной борьбе и уничтожению противокорабельных ракет противника. В это же время у восточного побережья Норвегии провёл учения один из самых мощных надводных кораблей в мире — «Маршал Устинов», сообщал NEWS.ru.