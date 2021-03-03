Российский Су-27 вылетал на перехват двух бомбардировщиков США над Балтикой

https://static.news.ru/photo/7f2f148e-7c45-11eb-88df-96000091f725_660.jpg Су-27 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель Су-27 Военно-воздушных сил РФ 3 марта поднимался в небо над Балтийским морем, чтобы перехватить два американских бомбардировщика В-1В. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ (входит в Минобороны России).

Средства воздушного контроля обнаружили две цели, которые приближались к российской границе. Су-27 подняли для того, чтобы их опознать. Истребитель входит в состав дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа.

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США и сопроводил их над акваторией Балтийского моря, — приводит сообщение центра ТАСС.

Российский Су-27 развернул американские бомбардировщики от госграницы и благополучно вернулся на аэродром базирования. Полёт истребителя ВВС РФ выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, добавили в НЦУО.

22 февраля Европейское командование Вооруженных сил США сообщило, что Штаты впервые разместят свои бомбардировщики B-1B Lancer в Норвегии. На базе Орланд, как уточнила американская сторона, они будут находиться на протяжении месяца. В МИД РФ расценили этот шаг, как угрозу безопасности в регионе, а официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова уточнила, что речь идет о наращивании Западом военной активности в непосредственной близости от российских рубежей.