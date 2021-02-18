В посольстве РФ прокомментировали переброску авиации США в Норвегию

https://static.news.ru/photo/b5414224-721b-11eb-bb13-96000091f725_660.jpgФото: US Air Force/flickr.com
Переброска стратегических бомбардировщиков В-1 ВВС США в Норвегию препятствует стабильности и миру в регионе. Об этом говорится в сообщении российского посольства в Вашингтоне.
Браун (начальник штаба ВВС США — NEWS.ru) объясняет размещение стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, которые раньше несли ядерное оружие, необходимостью оперативной непредсказуемости. Однако это негативно сказывается на стратегической стабильности и всеобщем мире, — говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.
Ранее в ходе интернет-брифинга для журналистов начальник штаба ВВС США Чарльз Браун заявил, что США продолжат размещать в Норвегии на временной основе стратегические бомбардировщики В-1.
Как сообщал NEWS.ru, норвежский министр обороны Франк Бакке-Йенсен заявил, что размещение американских бомбардировщиков в Норвегии является естественным шагом в рамках сотрудничества внутри НАТО и не направлено на то, чтобы угрожать России.
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