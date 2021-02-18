В посольстве РФ прокомментировали переброску авиации США в Норвегию

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Позиция властей Германии в ситуации со строительством «Северного потока-2» является примером отстаивания своих интересов суверенным государством. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью журналисту Антон Красовскому на Youtube-канале «Антонимы».

Для современного мира отстаивание собственных интересов — непозволительная роскошь. Для очень многих стран. И то, что Германия, по крайне мере на этом направлении, свою выгоду и свои интересы отстаивает, говорит...