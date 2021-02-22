США перебросили стратегические бомбардировщики в Норвегию

https://static.news.ru/photo/f8ca873e-75c3-11eb-a6cf-96000091f725_660.jpg Фото: Christopher Quail/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer впервые были переброшены в Норвегию для проведения совместных учений в Европе. Об этом сообщили в командовании ВВС Соединённых Штатов.

В заявлении говорится, что самолёты из седьмой эскадрильи с авиабазы Дайс в Техасе прибыли 22 февраля на норвежскую авиационную базу Эрланн в губернии Трёнделаг в рамках запланированной учебной миссии.

Жду возможности продемонстрировать нашу способность проводить операции из этого нового места и выполнять миссию в новых условиях. Учения с такими союзниками, как Норвегия, позволяют оттачивать возможности по сдерживанию и обороне, а также укреплять стабильность в регионе, — приводит РИА Новости слова генерала Джеффри Харригиана.

Уточняется, что в соответствии с требованиями властей Соединённых Штатов в качестве профилактики все служащие по прибытии войдут в режим «ограничения передвижения».

Ранее норвежский министр обороны Франк Бакке-Йенсен заявил, что размещение американских бомбардировщиков в Норвегии является естественным шагом в рамках сотрудничества внутри НАТО и не направлено на то, чтобы угрожать России. Между тем российское посольство в Вашингтоне считает переброску стратегических бомбардировщиков В-1 ВВС США в Норвегию препятствием для стабильности и миру в регионе, писал NEWS.ru.