Телекамеры засняли «борьбу» Байдена с пиджаком и очками

Фото: Oliver Contreras - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Телекамеры засняли неудачные попытки президента США Джо Байдена справиться с собственным пиджаком и очками во время первой после перенесённого коронавируса поездки в Кентукки. Видео опубликовал телеканал C-Span.

На кадрах видно, как американский президент при выходе из вертолёта безуспешно пытается попасть левой рукой в рукав пиджака, пока ему на помощь не приходит улыбающаяся жена. Но на этом злоключения американского лидера не заканчиваются: стоит ему надеть пиджак, как с его носа на землю падают солнцезащитные очки.

Во время всё этого же визита, подходя к встречавшим его журналистам, американский лидер сделал странные движения руками в воздухе, словно с кем-то борясь. После этого он сообщил, что у него нет осложнений после коронавируса и он не испытывает опасений по поводу того, что происходит на Тайване.

Ранее эксперт в сфере нефтяного рынка Мэтт Смит заявил, что Саудовская Аравия унизила президента Соединённых Штатов Джо Байдена перед странами Ближнего Востока, поддержав решение ОПЕК об увеличении добычи нефти на 100 тысяч баррелей в сутки. Он назвал это решение пощёчиной для главы Белого дома.