Решение Саудовской Аравии назвали пощечиной для Байдена Advance: Саудовская Аравия унизила Байдена, поддержав решение ОПЕК

Фото: Global Look Press

Джо Байден

Саудовская Аравия унизила президента Соединенных Штатов Джо Байдена перед странами Ближнего Востока, поддержав решение ОПЕК об увеличении добычи нефти на 100 тысяч баррелей в сутки, пишет эксперт в сфере нефтяного рынка Мэтт Смит для издания Advance. Он назвал это решение пощечиной для главы Белого дома. По его словам, лидеры организации уже увеличивали объем добычи нефти на 648 тысяч баррелей в день за месяц до того, как Байден отправился в турне по странам Ближнего Востока.

Это (увеличение добычи нефти. — NEWS.ru) пощечина администрации Байдена, — посчитал Смит.

Автор статьи отметил, что тренд на снижение стоимости нефти, который наблюдается в последнее время, не связан с «миниатюрным» увеличением добычи сырья странами ОПЕК+. По его словам, стоимость нефти падает по той причине, что в мире растет страх рецессии, которая может начаться до конца этого года.

А это означает, что сократится спрос на энергоносители, — написано в статье.

Ранее Байден заявил, что США не собираются покидать Ближний Восток и не позволят занять свое место в этом регионе Китаю, России или Ирану. По его словам, Соединенные Штаты Америки собираются в будущем оставаться заинтересованным партнером для ближневосточных государств, в то время как конкуренция во всем мире неуклонно растет.