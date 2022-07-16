Байден: США не уступят свое место на Ближнем Востоке России или Китаю Байден: США не намерены покидать Ближний Восток и уступать свое место России, Китаю или Ирану

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что его страна не собирается покидать Ближний Восток и не позволит занять свое место в этом регионе Китаю, России или Ирану. По его словам, Соединенные Штаты Америки собираются в будущем оставаться заинтересованным партнером для ближневосточных государств, в то время как конкуренция во всем мире неуклонно растет. Трансляция выступления американского лидера велась на сайте Белого дома.

Мы не уйдем и не оставим после себя вакуум, который будет заполнен Китаем, Россией или Ираном, — подчеркнул президент в ходе выступления на саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в городе Джидда.

Байден добавил, что США важно сотрудничать со странами региона, потому что проблемы, с которыми приходиться сталкиваться международному сообществу, становятся все более серьезными.

Ранее стало известно, что Байден анонсирует новые меры поддержки стран Ближнего Востока и Северной Африки в сфере продовольствия на сумму в $1 млрд. С таким заявлением глава Белого дома выступит в ближайшее время.