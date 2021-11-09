Техасская трагедия: кто в ответе за смертельный концерт Трэвиса Скотта

Крупные музыкальные фестивали в США собирают множество людей по всему миру. Фанаты, желающие услышать и увидеть любимых исполнителей, раскупают билеты ещё за полгода до мероприятий. Прошедший 5 ноября в Техасе Astroworld Festival, куда приехали более 50 тысяч человек, к сожалению, запомнился не только музыкой. Во время выступления рэпера Трэвиса Скотта (настоящее имя Жак Берман Уэбстер II) толпа захотела быть поближе к своему кумиру, в результате чего произошла давка, которая длилась приблизительно полчаса. За это время пострадали более 300 человек, а ещё восемь фанатов музыканта погибли от полученных травм. Им было от 14 до 27 лет. Мнения общества разделились: одни обвиняют организаторов мероприятия, а другие возложили ответственность непосредственно на рэпера. NEWS.ru разбирается в произошедшем.

Astroworld Festival KC Alfred/ZUMAPRESS.com

По данным полиции Хьюстона, 17 пострадавших госпитализировали , у 11 из них была зафиксирована остановка сердца. После трагических событий второй день Astroworld вынуждены были отменить. Подобных крупных инцидентов на музыкальных мероприятиях не было с 1969 года, когда на бесплатном рок-концерте в Альтамонте (штат Калифорния), где выступали многие известные группы, в том числе Rоlling Stones, погибли несколько человек.

Точные причины случившегося в Техасе до сих пор не ясны. Опубликованные в СМИ и социальных сетях видео указывают на то, что когда толпа направилась к сцене, попавшим в давку людям стало тяжело дышать. Истинную причину гибели зрителей выяснят эксперты. На данный момент известно лишь то, что нескольких посетителей пришлось приводить в чувство с помощью препаратов, применяемых в случаях передозировки наркотиков. Полиция уже проверяет информацию о мужчине, который якобы вколол в шею пытавшемуся утихомирить толпу охраннику наркотическое вещество.

Казнить нельзя помиловать

Событие всколыхнуло Соединённые Штаты, и, как обычно это принято, начался поиск виновных. Этим занялись как правоохранительные органы, так и пользователи соцсетей, которые разочаровались в своих кумирах. На исполнителя и организаторов фестиваля подали в суд. Одним из истцов стал Мануэль Соуза, который пострадал в ходе инцидента. Как следует из материалов дела, музыкант и организаторы мероприятия (в качестве ответчиков указаны компании Scoremorе, Live Nation, Scott's Cactus Jack Records, LLC и несколько других) обвиняются в «предсказуемой и предотвратимой трагедии». По мнению истца, они поставили прибыль выше здоровья и безопасности людей, а также ничего не сделали для предотвращения печального инцидента. Он рассказал, что ещё до начала фестиваля и злополучной давки не было принято должных мер безопасности: посетители перелезали через ограждение и топтали друг друга. Более того, адвокаты истца подчеркнули, что концерт решили не останавливать даже после того, как на место происшествия прибыли бригады скорой помощи.

В конце концов из-за решения обвиняемых позволить шоу продолжиться сцена превратилась в настоящую рукопашную схватку, что привело к ненужной безвременной смерти по меньшей мере восьми человек и ранениям множества других, — приводит слова адвокатов издание Billboard.

You canât tell me Travis Scott didnât see this kid getting resuscitated while he was up there doing the robot #ASTROWORLDFest pic.twitter.com/cjqsiK29BS — damn (@DexterL07617514) November 6, 2021

Самого Скотта истец обвиняет в том, что рэпер был известен в проведении подобных концертов и подстрекал своих поклонников к «ярости». Он считает, что музыкант «поощряет насилие».

Такое поведение уже давно поощряется основателем и главным исполнителем фестиваля, — написал Соуза в своём заявлении.

Вторым истцом по делу стал Кристиан Паредес из Остина. Он обвинил Скотта и участвовавшего в качестве приглашённого исполнителя Дрейка (настоящее имя Обри Дрейк Грэм) в подстрекательстве к «беспорядкам и насилию». Позднее канадский музыкант прокомментировал техасскую трагедию в своём Twitter-аккаунте.

Моё сердце обливается кровью, когда я думаю о семьях и друзьях тех, кто ушёл из жизни, а также о всех, кто страдает. Я продолжу молиться за всех и буду помогать всем, чем смогу, — написал он.

Drake speaks on the AstroworldFest tragedy pic.twitter.com/1ysAyGn4Fi — Drake Direct (@DrakeDirect_) November 9, 2021

Ещё одним истцом стал также посетитель концерта Ноа Гутьеррес. Его представляет адвокат по гражданским правам Бен Крамп, который известен тем, что занимается делом семьи Джорджа Флойда, убитого полицейским в мае 2020 года, после чего в США прошла волна беспорядков. Он ожидает, что в ближайшее время будут поданы дополнительные иски.

В итоге со Скотта и организаторов трагического концерта требуют возместить ущерб на сумму не менее $1 млн. По данным СМИ, видя толпу у сцены, рэпер несколько раз останавливал выступление и просил охрану помочь людям выбраться из толпы, но есть и противоположные точки зрения. Как сообщает New York Times, начальник полиции Хьюстона Трой Финнер лично наведался в трейлер к Скотту, чтобы выразить свои опасения по поводу перевозбуждённого состояния зрителей накануне выступления. Шеф пожарной службы города Сэмюэль Пенья считает, что музыкант и организаторы фестиваля могли успокоить публику.

Единственным человеком, который мог бы вмешаться и взять паузу в случае, если что-то пошло не так, был сам исполнитель, — сказал он.

В своём Twitter исполнитель написал, что «очень подавлен» и в настоящее время сотрудничает с полицией Хьюстона, которая занимается расследованием гибели людей. Он намерен полностью вернуть деньги за билеты посетителям этого концерта, оплатить похороны своих поклонников и уже отказался от субботнего выступления на фестивале Day N Vegas в Лас-Вегасе.

Помимо Скотта досталось и его возлюбленной Кайли Дженнер. Она приехала на концерт в Техас и активно выкладывала сторис в Instagram, на которых видно, как огромная толпа людей подпрыгивает и подпевает рэперу. После случившегося хейтеры закидали Дженнер гневными сообщениями, критикуя её за публикацию видео с мероприятия, где погибли и пострадали люди. От девушки стали массово отворачиваться поклонники.

Безопасность хромает

Основной удар и бремя ответственности за случившееся на фестивале ляжет на его организаторов, а точнее на лиц, которые отвечали за безопасность и проход граждан, сказал NEWS.ru звёздный адвокат Сергей Жорин. По его словам, полиция проверит все обстоятельства инцидента, в том числе нахождение посетителей в нетрезвом состоянии или в состоянии наркотического опьянения. Эксперты проанализируют, употребляли ли люди наркотики до фестиваля или непосредственно на мероприятии, а если так, то будет проверено, принесли ли они запрещённые вещества с собой либо кто-то их продал на концерте.

Что касается непосредственно самого рэпера, то здесь будут изучаться какие-то его призывы, способствующие давке, но на мой взгляд, скорее всего, какой-либо ответственности он избежит, поскольку организацией безопасности занимаются непосредственно те, кто организовывают мероприятие, либо те, кто были специально наняты для этой цели. Поэтому, скорее всего, каких-то серьёзных последствий для рэпера не наступит, а вот для организаторов, вероятно, да. Это могут быть как существенные штрафы и удовлетворение гражданских исков потерпевших, так и привлечение к уголовной ответственности виновных. Сергей Жорин председатель президиума коллегии адвокатов Москвы «Жорин и Партнёры» председатель президиума коллегии адвокатов Москвы «Жорин и Партнёры»

Свои соболезнования погибшим выразили многие представители американского шоу-бизнеса. Рэпер Канье Уэст заявил, что шокирован произошедшим, и посвятил «Воскресную службу» (Sunday Service) жертвам Astroworld Festival.

Канье Уэст посвятил «Воскресную службу» жертвам Astroworld Festival Sunday Service/REVOLT/youtube.com

Виновен ли Скотт в случившемся или нет, решит суд, но сам рэпер, а также концертный гигант Live Nation ранее уже попадали в неприятные ситуации. Так, в 2015 году музыканта задержали на фестивале Lollapalooza после того, как десятки фанатов отреагировали на его призыв и пробрались на сцену, не обращая внимания на сотрудников службы безопасности. Через два года на шоу с его участием на площадке Walmart Arkansas Music Pavilion получили травмы несколько человек, в том числе охранник. Скотт признал себя виновным в хулиганстве. Спустя несколько недель на одном из его концертов посетитель упал с балкона и остался парализованным. В 2017 году Live Nation организовала фестиваль в Лас-Вегасе, на котором мужчина из Невады открыл стрельбу из номера отеля и убил 58 человек.

В случае с Astroworld Festival, если вина Live Nation будет доказана, то ущерб компании составит сотни миллионов долларов. Ответственность за случившееся может понести сам Скотт, если суд установит, что музыкант подстрекал толпу.

Теперь в США остро стоит вопрос, как в дальнейшем проводить крупные музыкальные мероприятия и что делать с безопасностью на стадионах или площадках для предотвращения подобных трагедий. Очевидно, что власти примут во внимание произошедшие события, которые вызвали широкую ответную реакцию у американцев. Вероятно, техасская трагедия станет уроком для правоохранителей и организаторов, которым стоит тщательно досматривать зрителей перед входом и пристальнее следить за порядком на концертах.