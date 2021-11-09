Техасская трагедия: кто в ответе за смертельный концерт Трэвиса Скотта

Крупные музыкальные фестивали в США собирают множество людей по всему миру. Фанаты, желающие услышать и увидеть любимых исполнителей, раскупают билеты ещё за полгода до мероприятий. Прошедший 5 ноября в Техасе Astroworld Festival, куда приехали более 50 тысяч человек, к сожалению, запомнился не только музыкой. Во время выступления рэпера Трэвиса Скотта (настоящее имя Жак Берман Уэбстер II) толпа захотела быть поближе к своему кумиру, в результате чего произошла давка, которая длилась приблизительно полчаса. За это время пострадали более 300 человек, а ещё восемь фанатов музыканта погибли от полученных травм. Им было от 14 до 27 лет. Мнения общества разделились: одни обвиняют организаторов мероприятия, а другие возложили ответственность непосредственно на рэпера. NEWS.ru разбирается в произошедшем.
Astroworld FestivalKC Alfred/ZUMAPRESS.com
По данным полиции Хьюстона, 17 пострадавших госпитализировали, у 11 из них была зафиксирована остановка сердца. После трагических событий второй день Astroworld вынуждены были отменить. Подобных крупных инцидентов на музыкальных мероприятиях не было с 1969 года, когда на бесплатном рок-концерте в Альтамонте (штат Калифорния), где выступали многие известные группы, в том числе Rоlling Stones, погибли несколько человек.
Точные причины случившегося в Техасе до сих пор не ясны. Опубликованные в СМИ и социальных сетях видео указывают на то, что когда толпа направилась к сцене, попавшим в давку людям стало тяжело дышать. Истинную причину гибели зрителей выяснят эксперты. На данный момент известно лишь то, что нескольких посетителей пришлось приводить в чувство с помощью препаратов, применяемых в случаях передозировки наркотиков. Полиция уже проверяет информацию о мужчине, который якобы вколол в шею пытавшемуся утихомирить толпу охраннику наркотическое вещество.
Казнить нельзя помиловать
Событие всколыхнуло Соединённые Штаты, и, как обычно это принято, начался поиск виновных. Этим занялись как правоохранительные органы, так и пользователи соцсетей, которые разочаровались в своих кумирах. На исполнителя и организаторов фестиваля подали в суд. Одним из истцов стал Мануэль Соуза, который пострадал в ходе инцидента. Как следует из материалов дела, музыкант и организаторы мероприятия (в качестве ответчиков указаны компании Scoremorе, Live Nation, Scott's Cactus Jack Records, LLC и несколько других) обвиняются в «предсказуемой и предотвратимой трагедии». По мнению истца, они поставили прибыль выше здоровья и безопасности людей, а также ничего не сделали для предотвращения печального инцидента. Он рассказал, что ещё до начала фестиваля и злополучной давки не было принято должных мер безопасности: посетители перелезали через ограждение и топтали друг друга. Более того, адвокаты истца подчеркнули, что концерт решили не останавливать даже после того, как на место происшествия прибыли бригады скорой помощи.
В конце концов из-за решения обвиняемых позволить шоу продолжиться сцена превратилась в настоящую рукопашную схватку, что привело к ненужной безвременной смерти по меньшей мере восьми человек и ранениям множества других, — приводит слова адвокатов издание Billboard.
Самого Скотта истец обвиняет в том, что рэпер был известен в проведении подобных концертов и подстрекал своих поклонников к «ярости». Он считает, что музыкант «поощряет насилие».
Такое поведение уже давно поощряется основателем и главным исполнителем фестиваля, — написал Соуза в своём заявлении.
Вторым истцом по делу стал Кристиан Паредес из Остина. Он обвинил Скотта и участвовавшего в качестве приглашённого исполнителя Дрейка (настоящее имя Обри Дрейк Грэм) в подстрекательстве к «беспорядкам и насилию». Позднее канадский музыкант прокомментировал техасскую трагедию в своём Twitter-аккаунте.
Моё сердце обливается кровью, когда я думаю о семьях и друзьях тех, кто ушёл из жизни, а также о всех, кто страдает. Я продолжу молиться за всех и буду помогать всем, чем смогу, — написал он.
Ещё одним истцом стал также посетитель концерта Ноа Гутьеррес. Его представляет адвокат по гражданским правам Бен Крамп, который известен тем, что занимается делом семьи Джорджа Флойда, убитого полицейским в мае 2020 года, после чего в США прошла волна беспорядков. Он ожидает, что в ближайшее время будут поданы дополнительные иски.
В итоге со Скотта и организаторов трагического концерта требуют возместить ущерб на сумму не менее $1 млн. По данным СМИ, видя толпу у сцены, рэпер несколько раз останавливал выступление и просил охрану помочь людям выбраться из толпы, но есть и противоположные точки зрения. Как сообщает New York Times, начальник полиции Хьюстона Трой Финнер лично наведался в трейлер к Скотту, чтобы выразить свои опасения по поводу перевозбуждённого состояния зрителей накануне выступления. Шеф пожарной службы города Сэмюэль Пенья считает, что музыкант и организаторы фестиваля могли успокоить публику.
Единственным человеком, который мог бы вмешаться и взять паузу в случае, если что-то пошло не так, был сам исполнитель, — сказал он.
В своём Twitter исполнитель написал, что «очень подавлен» и в настоящее время сотрудничает с полицией Хьюстона, которая занимается расследованием гибели людей. Он намерен полностью вернуть деньги за билеты посетителям этого концерта, оплатить похороны своих поклонников и уже отказался от субботнего выступления на фестивале Day N Vegas в Лас-Вегасе.
Помимо Скотта досталось и его возлюбленной Кайли Дженнер. Она приехала на концерт в Техас и активно выкладывала сторис в Instagram, на которых видно, как огромная толпа людей подпрыгивает и подпевает рэперу. После случившегося хейтеры закидали Дженнер гневными сообщениями, критикуя её за публикацию видео с мероприятия, где погибли и пострадали люди. От девушки стали массово отворачиваться поклонники.
Безопасность хромает
Основной удар и бремя ответственности за случившееся на фестивале ляжет на его организаторов, а точнее на лиц, которые отвечали за безопасность и проход граждан, сказал NEWS.ru звёздный адвокат Сергей Жорин. По его словам, полиция проверит все обстоятельства инцидента, в том числе нахождение посетителей в нетрезвом состоянии или в состоянии наркотического опьянения. Эксперты проанализируют, употребляли ли люди наркотики до фестиваля или непосредственно на мероприятии, а если так, то будет проверено, принесли ли они запрещённые вещества с собой либо кто-то их продал на концерте.
Что касается непосредственно самого рэпера, то здесь будут изучаться какие-то его призывы, способствующие давке, но на мой взгляд, скорее всего, какой-либо ответственности он избежит, поскольку организацией безопасности занимаются непосредственно те, кто организовывают мероприятие, либо те, кто были специально наняты для этой цели. Поэтому, скорее всего, каких-то серьёзных последствий для рэпера не наступит, а вот для организаторов, вероятно, да. Это могут быть как существенные штрафы и удовлетворение гражданских исков потерпевших, так и привлечение к уголовной ответственности виновных.
Сергей Жорин
председатель президиума коллегии адвокатов Москвы «Жорин и Партнёры»
Свои соболезнования погибшим выразили многие представители американского шоу-бизнеса. Рэпер Канье Уэст заявил, что шокирован произошедшим, и посвятил «Воскресную службу» (Sunday Service) жертвам Astroworld Festival.
Канье Уэст посвятил «Воскресную службу» жертвам Astroworld FestivalSunday Service/REVOLT/youtube.com
Виновен ли Скотт в случившемся или нет, решит суд, но сам рэпер, а также концертный гигант Live Nation ранее уже попадали в неприятные ситуации. Так, в 2015 году музыканта задержали на фестивале Lollapalooza после того, как десятки фанатов отреагировали на его призыв и пробрались на сцену, не обращая внимания на сотрудников службы безопасности. Через два года на шоу с его участием на площадке Walmart Arkansas Music Pavilion получили травмы несколько человек, в том числе охранник. Скотт признал себя виновным в хулиганстве. Спустя несколько недель на одном из его концертов посетитель упал с балкона и остался парализованным. В 2017 году Live Nation организовала фестиваль в Лас-Вегасе, на котором мужчина из Невады открыл стрельбу из номера отеля и убил 58 человек.
В случае с Astroworld Festival, если вина Live Nation будет доказана, то ущерб компании составит сотни миллионов долларов. Ответственность за случившееся может понести сам Скотт, если суд установит, что музыкант подстрекал толпу.
Теперь в США остро стоит вопрос, как в дальнейшем проводить крупные музыкальные мероприятия и что делать с безопасностью на стадионах или площадках для предотвращения подобных трагедий. Очевидно, что власти примут во внимание произошедшие события, которые вызвали широкую ответную реакцию у американцев. Вероятно, техасская трагедия станет уроком для правоохранителей и организаторов, которым стоит тщательно досматривать зрителей перед входом и пристальнее следить за порядком на концертах.