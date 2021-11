Техасская трагедия: кто в ответе за смертельный концерт Трэвиса Скотта

По данным полиции Хьюстона, 17 пострадавших госпитализировали , у 11 из них была зафиксирована остановка сердца. После трагических событий второй день Astroworld вынуждены были отменить. Подобных крупных инцидентов на музыкальных мероприятиях не было с 1969 года, когда на бесплатном рок-концерте в Альтамонте (штат Калифорния), где выступали многие известные группы, в том числе Rоlling Stones, погибли несколько человек.

Точные причины случившегося в Техасе до сих пор не ясны. Опубликованные в СМИ и социальных сетях видео указывают на то, что когда толпа направилась к сцене, попавшим в давку людям стало тяжело дышать. Истинную причину гибели зрителей выяснят эксперты. На данный момент известно лишь то, что нескольких посетителей пришлось приводить в чувство с помощью препаратов, применяемых в случаях передозировки наркотиков. Полиция уже проверяет информацию о мужчине, который якобы вколол в шею пытавшемуся утихомирить толпу охраннику наркотическое вещество.

Казнить нельзя помиловать

Событие всколыхнуло Соединённые Штаты, и, как обычно это принято, начался поиск виновных. Этим занялись как правоохранительные органы, так и пользователи соцсетей, которые разочаровались в своих кумирах. На исполнителя и организаторов фестиваля подали в суд. Одним из истцов стал Мануэль Соуза, который пострадал в ходе инцидента. Как следует из материалов дела, музыкант и организаторы мероприятия (в качестве ответчиков указаны компании Scoremorе, Live Nation, Scott's Cactus Jack Records, LLC и несколько других) обвиняются в «предсказуемой и предотвратимой трагедии». По мнению истца, они поставили прибыль выше здоровья и безопасности людей, а также ничего не сделали для предотвращения печального инцидента. Он рассказал, что ещё до начала фестиваля и злополучной давки не было принято должных мер безопасности: посетители перелезали через ограждение и топтали друг друга. Более того, адвокаты истца подчеркнули, что концерт решили не останавливать даже после того, как на место происшествия прибыли бригады скорой помощи.