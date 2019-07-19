Кадр из фильма «Кадавр» Фото: Broken Road Productions

Капеллан Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Пэт Конрой провёл обряд экзорцизма перед открытием заседания парламента.

Священник во время молитвы заявил, что тёмные силы были активны в здании законодательного органа в последнюю неделю, сообщается в Twitter парламента.

Во имя Твоё святое я изгоняю всех духов тьмы из этой комнаты, духов не от тебя, — зачитал он.

Религиозный деятель отметил, что прошедшая неделя была трудна и полна споров.

Ранее, как писал News.ru, сотрудники филиала Московского государственного музея Сергея Есенина — Есенин-центра — сообщили о том, что в здании происходят необъяснимые вещи. По мнению очевидцев, центр посещает привидение некоего мужчины.

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