https://static.news.ru/photo/b3e73188-aa1a-11e9-8460-fa163e074e61_1024.jpg Кадр из фильма «Кадавр» Фото: Broken Road Productions

Капеллан Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Пэт Конрой провёл обряд экзорцизма перед открытием заседания парламента.

Священник во время молитвы заявил, что тёмные силы были активны в здании законодательного органа в последнюю неделю, сообщается в Twitter парламента.

Во имя Твоё святое я изгоняю всех духов тьмы из этой комнаты, духов не от тебя, — зачитал он.

Религиозный деятель отметил, что прошедшая неделя была трудна и полна споров.

House Chaplain Pat Conroy’s opening prayer: "This has been a difficult and contentious week in which darker spirits seem to have been at play in the people's house. In Your most holy name, I now cast out all spirits of darkness from this chamber, spirits not from You." pic.twitter.com/DleRYUtLWV — CSPAN (@cspan) 18 июля 2019 г.

Ранее, как писал News.ru, сотрудники филиала Московского государственного музея Сергея Есенина — Есенин-центра — сообщили о том, что в здании происходят необъяснимые вещи. По мнению очевидцев, центр посещает привидение некоего мужчины.