«Суровые санкции»: Байден назвал ответ США на референдумы в Донбассе Байден заявил об ужесточении антироссийских санкций за референдумы в Донбассе

Фото: Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что против России будут введены «быстрые и суровые» экономические санкции в ответ на референдумы, проходящие в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях Украины. Санкции ужесточат и союзники Вашингтона, говорится в его заявлении, сообщает РИА Новости.

Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами над введением дополнительных быстрых и суровых экономических издержек для России, — подчеркнул хозяин Белого дома.

Байден еще раз указал на то, что в Вашингтоне не признают итогов референдумов. Они, по словам американского президента, «грубо нарушают международное право, включая устав ООН».

Ранее стало известно, что в Москве на Манежной площади порядка 50 тысяч человек приняли участие в митинге в поддержку референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. На митинге «Своих не бросаем» выступил SHAMAN. Во время выступления певца участники митинга растянули огромный российский триколор в поддержку референдумов.