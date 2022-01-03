Суд запретил Пентагону наказывать военных за отказ от вакцинации
Ксения Голуб
Ксения Голуб
10:51, 04 января 2022
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Служащие ВМС США более не будут подвергаться наказанию за отказ от вакцинации против коронавируса, решение о предварительном запрете на подобные действия со стороны министерства обороны вынес федеральный судья, сообщила газета Washington Post. Поводом ему послужил иск от лица 35 служащих ВМС и трех резервистов против лидера государства и военного руководства. Они потребовали освободить их от прививок в связи с религиозными убеждениями без риска последующего увольнения.
Потеря религиозных свобод перевешивает любой предстоящий ущерб ВМС... Даже самые ужасные обстоятельства не могут оправдать потерю конституционных прав, —приводит издание слова судьи.
Это решение суд вынес после того, как некоммерческой организацией First Liberty Institute был подан иск от лица 35 служащих ВМС и трёх резервистов в ноябре прошлого года. Ответчиками по нему стали президент США Джо Байден, министр обороны Ллойд Остин, глава ВМС Карлос дель Торо и министерств обороны в целом из-за приказа об обязательной вакцинации.
По мнению окружного судьи Рида О'Коннора, вынесшего такое решение, пандемия COVID-19 не даёт правительству права нарушать свободы граждан, которыми обладает каждый житель США, и поэтому военнослужащие могли избегать вакцинации по религиозным мотивам.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заразился коронавирусом, при этом Пентагон его глава не посещал с 30 декабря, а с Байденом в последний раз виделся 21 декабря, ещё за неделю до заражения.