Суд запретил Пентагону наказывать военных за отказ от вакцинации

Служащие ВМС США более не будут подвергаться наказанию за отказ от вакцинации против коронавируса, решение о предварительном запрете на подобные действия со стороны министерства обороны вынес федеральный судья, сообщила газета Washington Post. Поводом ему послужил иск от лица 35 служащих ВМС и трех резервистов против лидера государства и военного руководства. Они потребовали освободить их от прививок в связи с религиозными убеждениями без риска последующего увольнения.

Потеря религиозных свобод перевешивает любой предстоящий ущерб ВМС... Даже самые ужасные обстоятельства не могут оправдать потерю конституционных прав, — приводит издание слова судьи.

Это решение суд вынес после того, как некоммерческой организацией First Liberty Institute был подан иск от лица 35 служащих ВМС и трёх резервистов в ноябре прошлого года. Ответчиками по нему стали президент США Джо Байден, министр обороны Ллойд Остин, глава ВМС Карлос дель Торо и министерств обороны в целом из-за приказа об обязательной вакцинации.

По мнению окружного судьи Рида О'Коннора, вынесшего такое решение, пандемия COVID-19 не даёт правительству права нарушать свободы граждан, которыми обладает каждый житель США, и поэтому военнослужащие могли избегать вакцинации по религиозным мотивам.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заразился коронавирусом, при этом Пентагон его глава не посещал с 30 декабря, а с Байденом в последний раз виделся 21 декабря, ещё за неделю до заражения.