https://static.news.ru/photo/6f7b72c6-4140-11ea-8948-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Moxter/imagebroker.com/Global Look Press

Американская администрация сможет ввести новые правила выдачи разрешений на постоянное место жительства после решения Верховного суда США.

Процедура получения грин-карт будет ужесточена для тех людей, которые, по мнению властей, могут полагаться на государственные пособия. Решение принимали девять судей: пять высказались за, четверо — против.

По новым правилам проблемы с получением грин-карты будут испытывать люди с заболеваниями, «требующими серьёзного лечения», которое помешает иностранцу «обеспечивать себя, посещать работу или школу». Негативными факторами для получения гражданства также будет считаться использование льготного медицинского страхования «Медикейд», получение продуктовых талонов и льготная покупка жилья. Отсутствие медицинской страховки и плохой уровень английского, не позволяющий выйти на работу, будет расцениваться в качестве негативной характеристики.

Как сообщает NEWS.ru, Вашингтон прекратил выдавать визы тем гражданам Ирана, которые планировали прибыть в Штаты для участия в развитии торговли и взаимных инвестиций. Это связано с решением Вашингтона в 2018 году выйти из Договора о дружбе, экономических отношениях и консульских правах с Тегераном.