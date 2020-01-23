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Соединённые Штаты прекратили выдачу виз для граждан Ирана, которые намеревались прибыть в страну для участия в развитии торговли и взаимных инвестиций. Нововведение связано с выходом Вашингтона в 2018 году из двустороннего Договора о дружбе, экономических отношениях и консульских правах с Тегераном.

Граждане Ирана больше не имеют права на получение виз E-1 и E-2, а также на продление сроков пребывания в стране на основании договора, — цитирует ТАСС сообщение Службы иммиграции и гражданства США.

Иранцы, находящиеся в настоящее время на территории США по этим визам, могут оставаться до истечения срока их действия.

Виза E-1 заключается в содействии получению разрешения на работу для неграждан США с целью развития торговли и взаимных инвестиций, E-2 — неиммиграционная виза для открытия в США предприятий со значительными инвестициями.

Как писал NEWS.ru, сотрудники иммиграционной службы США уже депортировали из страны 24-летнего гражданина Ирана, прилетевшего обучаться в частном исследовательском университете в Бостоне. Мохаммеда Шахаба Дехгани Хоссейна Абади выслали из Штатов после того, как американская Служба таможенного и пограничного контроля объявила об усилении мер безопасности на фоне напряжённости в отношениях с Ираном.