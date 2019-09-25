Фото: West Coast Surfer/Global Look Press

В американском штате Юта окружной судья Ди Бенсон приговорил бывшего сотрудника разведывательного управления Министерства обороны США Рона Рокуэлла Хансена к 10 годам тюремного заключения за передачу данных КНР.

60-летний американец был арестован в июне 2018 года по пути в международный аэропорт Сиэтла, откуда он планировал вылететь в Китай для доставки секретной военной информации, сообщается на сайте Минюста США.

После задержания Хансен, который много лет имел дело с документами под грифом «совершенно секретно» и подписывал несколько обязательств о неразглашении сведений, согласился на сделку со следствием. Он рассказал, что был завербован китайскими спецслужбами в 2014 году, писал News.ru.

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