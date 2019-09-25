https://static.news.ru/photo/0b42b5b8-af54-11e9-af65-fa163e074e61_660.jpg Фото: West Coast Surfer/Global Look Press

В американском штате Юта окружной судья Ди Бенсон приговорил бывшего сотрудника разведывательного управления Министерства обороны США Рона Рокуэлла Хансена к 10 годам тюремного заключения за передачу данных КНР.

60-летний американец был арестован в июне 2018 года по пути в международный аэропорт Сиэтла, откуда он планировал вылететь в Китай для доставки секретной военной информации, сообщается на сайте Минюста США .

Ex-US intelligence officer Ron Rockwell Hansen so sorry’ as he gets 10 years in Chinese espionage case https://t.co/ojm5kmCqYQ — SCMP News (@SCMPNews) September 25, 2019

После задержания Хансен, который много лет имел дело с документами под грифом «совершенно секретно» и подписывал несколько обязательств о неразглашении сведений, согласился на сделку со следствием. Он рассказал, что был завербован китайскими спецслужбами в 2014 году, писал News.ru.