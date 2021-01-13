Суд идёт: почему соцсети и банки бойкотируют Трампа

Youtube стал ещё одним интернет-сервисом, применившим санкции к уходящему президенту США Дональду Трампу. Его аккаунт в видеохостинге был заморожен как минимум на неделю с перспективой вечной блокировки. Ранее появляться на своей платформе Трампу запретили Facebook и Twitter, а Apple и Google удалили из своих магазинов приложение Parler, популярное у его сторонников. Но лихорадочные попытки социальных сетей снять с себя ответственность за захват Капитолия не уберегут интернет-платформы от гнева демократов. Администрация Джо Байдена готовит сразу несколько законопроектов против технологических компаний.

Скорее всего, у Twitter и Facebook нет к Трампу личных счётов и череда блокировок продиктована не искренним осуждением действий президента, а попытками защитить себя от весьма неприятных законодательных инициатив, которые готовит новая администрация. Казалось бы, непримиримых противников Дональда Трампа и Джо Байдена объединяет одно: они хотят покончить с иммунитетом социальных сетей от судебного преследования. Речь идёт о статье 230 Закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года, которая говорит о том, что интернет-платформы не являются издателями и не несут ответственности за контент, размещённый пользователями.

Республиканцы и демократы, однако, расходятся в том, как именно нужно реформировать эту статью. Первые хотят шантажом добиться от социальных сетей того, чтобы они перестали заглушать голоса консерваторов и ультраправых. Вторые, напротив, подталкивают сервисы к тому, чтобы они активнее модерировали пользовательский контент. Захват Капитолия, который был отчасти вдохновлён твитами Трампа, качнул весы в пользу демократов. Теперь у них есть прецедент, когда призывы к насилию в Сети вылились в реальные беспорядки. Кроме того, после ноябрьских выборов и Белый дом, и обе палаты конгресса оказались под их контролем.

Конгресс и новая администрация должны уделить первоочередное внимание быстрым и смелым действиям по реформированию статьи 230, чтобы обеспечить подотчётность этих компаний и защитить нашу демократию, — заявила конгрессвумен Анна Эшу. — Эти компании показали, что сами по себе они не могут поступать правильно.

Лихорадочные попытки Twitter, Facebook и Youtube заработать одобрение демократов через блокировку аккаунтов Трампа не изменят ситуации. Более того, они лишний раз напомнили публике о том, как много власти собралось в руках глав технологических компаний. Сразу после того, как Twitter удалил аккаунт Трампа, акции сетевой площадки упали на 12% — знак того, что инвесторы ожидают конца «золотого века» для IT-гигантов.

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На повестку дня нового состава конгресса также будет вынесена борьба с монополиями — этот процесс начался ещё при Трампе. В октябре Министерство юстиции США подало в суд на Google, обвиняя компанию в нечестной конкуренции на рынке интернет-поиска и рекламы. В декабре с похожим судебным иском со стороны Федеральной торговой комиссии столкнулся Facebook.

Американский проект экономических свобод, антимонопольная группа, близкая к администрации Байдена, выпустила доклад, в котором призвала законодателей заставить Google и Facebook разбиться на более мелкие компании. Аналогичный документ в прошлом году обнародовала группа демократов в Палате представителей.

И наконец, в либеральной среде обсуждаются перспективы ограничить свободу действий социальных сетей в плане сбора и обмена пользовательскими данными, а также потребовать от них обнародовать логику их алгоритмов, которые якобы дискриминируют национальные и сексуальные меньшинства.

В американской общественной дискуссии наметился тренд на радикализацию как консерваторов, так и либералов, и последние пока побеждают. Вряд ли бы технологическим гигантам удалось так легко заблокировать каналы общения прогрессистов — радикального крыла Демократической парии. Нежелание же иметь ничего общего с консерваторами в текущем контексте выглядит, казалось бы, логичным. Однако в долгосрочной перспективе маргинализация миллионов американцев, голосовавших за Трампа, не сулит соцсетям ничего хорошего.

Любопытно, что откреститься от попавшего в опалу миллиардера стремятся и банки: по данным The New York Times, Deutsche Bank собирается простить Трампу долг $300 млн, лишь бы поскорее исключить его из списка своих клиентов. Похожие планы есть у другого кредитора бизнесмена — Signature Bank. Остаётся только гадать, кто ещё может присоединиться к бойкоту Трампа и трампистов, и сколько коммерческие компании потеряют на подобном морализаторстве. Впрочем, представители швейцарских банков и оффшоров сейчас, по всей видимости, довольно потирают руки. Ведь они всегда задавали мало вопросов своим клиентам.