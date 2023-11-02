Студенты «Колумбии» покинули лекцию Клинтон из-за обвинений в антисемитизме

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хиллари Клинтон

Студенты Колумбийского университета в Нью-Йорке («Колумбия») демонстративно покинули лекцию бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, сообщает издание The New York Times. По его данным, студенты были недовольны публичными обвинениями учащихся в антисемитизме. В списки таких лиц внесли учащихся, возложивших ответственность за ситуацию на Ближнем Востоке на Израиль.

Лекция Хиллари Клинтон была посвящена роли женщин в мирных политических процессах, на нее пришли около 300 человек. Однако спустя некоторое время 30 учащихся собрали свои компьютеры и демонстративно покинули лекционный зал в рамках запланированного протеста. Поводом для этого послужило решение руководства вуза транслировать на больших экранах фотографии студентов, подписавших заявление о ситуации на Ближнем Востоке. Подписавшие документ учащиеся считают, что ответственность за конфликт между ХАМАС и ЦАХАЛ лежит на «экстремистском израильском правительстве».

Участники протеста требуют немедленного оказания юридической помощи пострадавшим студентам. Они планировали предъявить свои требования лично декану университета Керен Ярхи-Мило, присутствовавшей на лекции. Предполагалось, что она выйдет вместе с Клинтон через главный выход, однако выяснилось, что она покинула здание через боковую дверь, чтобы избежать встречи с демонстрантами.

Хиллари Клинтон ранее вызвала недовольство у экспертного сообщества своим заявлением о президенте России Владимире Путине. Она заявила, что глава государства и его команда проводят «операции по оказанию влияния» на лидеров других стран. Однако бывший разведчик американских ВС Скотт Риттер считает, что Клинтон вновь пытается переложить ответственность за политический кризис в США на Россию.