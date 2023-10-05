В США жестко отреагировали на слова Клинтон о Путине Экс-разведчик Скот Риттер: в политическом кризисе в США виноват совсем не Путин

Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Политический раскол в США не является спецоперацией президента РФ Владимира Путина, заявил бывший разведчик американских ВС Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его мнению, раскол свидетельствует об успехе российского подхода к внешней политике.

Так Риттер оценил слова экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон о том, что Путин якобы «пребывает в восторге» от турбулентности, сотрясающей американский Конгресс, поскольку она грозит прекращением поставок военной помощи Вашингтона Киеву.

Если вы услышите, что кто-то винит Путина, то можете считать, что этот человек не знает про Россию вообще ничего, — подчеркнул экс-разведчик.

По его словам, Путин предпочитает решать вопросы «коллегиально». Эта модель выгодно отличает внешнюю политику России от вашингтонской. В Белом доме принято слепо продавливать собственную линию, не обращая внимания на интересы американского народа, добавил эксперт.

Риттер считает, что США стали жертвой не вмешательства Путина, а рационального подхода, избранного Россией для решения международных проблем. Такой подход называет верным «большинство рационально мыслящих людей», уверен аналитик.

Ранее палата представителей Конгресса США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти. Это произошло впервые в американской истории. Маккарти был снят с поста после голосования по импичменту. За отстранение спикера от должности проголосовали 216 конгрессменов, против высказались 210. Против Маккарти объединились представители демократического меньшинства и правое крыло республиканской фракции.