https://static.news.ru/photo/f2c284b4-cfdd-11e9-b8fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Keller/imagebroker.com/Global Look Press

Два студента из Индии, обучавшиеся по программе обмена, утонули в водопаде Тёрнер в американском штате Оклахома. Один из них пытался спасти другого.

Оба молодых человека плохо плавали, на них не было спасательных жилетов. Тела погибших были найдены на глубине около трёх метров, сообщает India Today .

После инцидента работники парка, где произошло ЧП, закрыли водопад для купания. В предыдущие годы на осенне-зимний период водопад закрывали с 1 октября.

Ранее News.ru сообщал, что в США утонул ребёнок из России. Трагедия произошла у берегов штата Массачусетс. Из Атлантического океана тело мальчика вытащил его дедушка.