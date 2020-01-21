https://static.news.ru/photo/94372d60-3c1a-11ea-8eb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новые беспилотники Альянса могут фиксировать то, что происходит в других странах, что даёт НАТО преимущество над РФ и Китаем.

Они будут летать над территорией НАТО. Но смогут фиксировать и то, что происходит далеко за границей соседней с нами страны. Мы сможем гораздо лучше разобраться, что там за ситуация, — цитирует Столтенберга «ИноСМИ».

По словам генсека, ни у России, ни у Китая нет самолётов, которые способны работать на такой высоте, сообщает RNS .

Как ранее писал NEWS.ru, испытания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) большой продолжительности полёта «Альтиус» завершены. Экспериментальный аппарат, взлётная масса которого превышает семь тонн при размахе крыла в 28,5 м, оснащён спутниковым каналом связи.