Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новые беспилотники Альянса могут фиксировать то, что происходит в других странах, что даёт НАТО преимущество над РФ и Китаем.
Они будут летать над территорией НАТО. Но смогут фиксировать и то, что происходит далеко за границей соседней с нами страны. Мы сможем гораздо лучше разобраться, что там за ситуация, — цитирует Столтенберга «ИноСМИ».
По словам генсека, ни у России, ни у Китая нет самолётов, которые способны работать на такой высоте, сообщает
Как ранее писал NEWS.ru, испытания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) большой продолжительности полёта «Альтиус» завершены. Экспериментальный аппарат, взлётная масса которого превышает семь тонн при размахе крыла в 28,5 м, оснащён спутниковым каналом связи.
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