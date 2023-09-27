Стало известно, скольких агентов покусал пес Байдена CNN: пес Байдена в Белом доме покусал 11 агентов Секретной службы США

Фото: White House/Global Look Press

Коммандер и Джо Байден

Число агентов Секретной службы США, пострадавших на территории Белого дома от укусов пса президента США Джо Байдена по кличке Коммандер, достигло одиннадцати, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. Последний инцидент произошел 25 сентября.

Вчера около 8 часов вечера офицер секретной службы вошел в контакт с домашним животным первой семьи и был укушен. Медицинский персонал оказал офицеру комплексную медицинскую помощь, — рассказал телеканалу представитель Секретной службы Энтони Гульельми.

Еще в июне, по данным газеты New York Post, пострадавших от укусов агентов было семеро, одного из которых пришлось госпитализировать. Тогда пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила агрессивность собаки стрессовой обстановкой в резиденции американских лидеров. Она пояснила, что укусы Коммандера приравниваются к производственным травмам.

Байден поселился в Белом доме с двумя немецкими овчарками — пожилым Чемпом, скончавшимся в июне 2021 года, и молодым Мейджором. В том же году из переписки сотрудников президентской охраны американские СМИ узнали, что Мейджор кусал людей в Белом доме почти ежедневно. Байдену пришлось передать его на попечение друзьям семьи. В декабре 2021 года американский президент сообщил, что завел щенка немецкой овчарки по кличке Коммандер.

Ранее врач-хирург Александр Умнов сообщил NEWS.ru, что укус овчарки Байдена по кличке Коммандер мог вызвать у сотрудников Секретной службы сепсис. Он подчеркнул, что укусы собак отличаются особой болезненностью, так как рывкообразные движения челюсти увеличивают площадь поражения тканей и вызывают кровотечения.