Стало известно о подготовке США тайной операции против Ирана Bloomberg: США рассматривают возможность проведения тайной операции против Ирана

Фото: Capt. Robyn Haake/Planetpix/Global Look Press

США рассматривают возможность проведения тайной операции против Ирана, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Американская сторона начала подготавливать соответствующий план после случая с гибелью троих американских военнослужащих во время нападения на базу США на севере Иордании.

Одна из возможностей — это тайная операция, в рамках которой США ударит по Ирану, но не возьмет на себя за это ответственность, однако пошлет тем самым четкий сигнал, — говорится в материале.

Агентство не исключает и варианта прямого ответа США путем нападения на иранских чиновников. В качестве примера приводится приказ бывшего президента США Дональда Трампа, который распорядился о нападении на генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, убитого в Багдаде в 2020 году.

В агентстве считают, что реакция американского лидера Джо Байдена на атаку в Иордании может стать одним из самых важных шагов в плане последствий в ходе его президентства. При этом указывается, что он будет стремиться наказать виновных в атаке, но в то же время может вовлечь США в прямую конфронтацию с лидерами Ирана. Последнее может помешать усилиям Вашингтона по достижению перемирия в секторе Газа, отмечается в материале.

Ранее Трамп заявил, что атака беспилотного летательного аппарата на военный объект США в Иордании, которая привела к гибели трех американских военнослужащих и ранению многих других, свидетельствует о слабости Байдена.