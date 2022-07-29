Стало известно о планах США «списать» проблемные истребители у Калининграда

Фото: Andy Dunaway/US Army

F-22

Вашингтон передислоцировал проблемные истребители F-22 с Аляски на военную авиабазу в польском городе Ласк, таким образом США планируют «списать» эти самолеты около Калининграда из-за их проблем с производительностью. Как сообщает «ПолитРоссия», американские боевые машины должны будут противостоять российским Су-57, которые активно применяются в рамках спецоперации на Украине.

F-22 были передислоцированы с позиций на Аляске, находящихся рядом с дальневосточными границами России. Калининград же представляет собой самую западную часть территории России и находится дальше от Дальнего Востока России, чем от Нью-Йорка в Соединенных Штатах, — пишет издание.

Несмотря на то что Су-57 и F-22 являются ведущими истребителями России и НАТО, они не будут играть ключевой роли в случае эскалации военного конфликта между Москвой и Брюсселем. По данным СМИ, боевые возможности американских самолетов сильно ограничены из-за малой дальности полета, устаревшей авионики и неспособности эффективно взаимодействовать с современными средствами обороны.

Тем не менее передислокация истребителей представляет собой важную демонстрацию силы против России. С уникальными возможностями малозаметности и передовыми технологиями F-22 является уникальной угрозой, даже несмотря на свои постоянные проблемы, — сообщает издание.

Ранее советник главы Минобороны Украины Юрий Сак заявил, что Киеву не нужны американские штурмовики A-10 Warthog. По его словам, Украине помогут только более современные самолёты.