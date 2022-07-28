Стало известно, насколько сократился ВВП США Минторг США: ВВП страны снизился на 0,9% в годовом исчислении

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ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2022 года снизился на 0,9% в годовом исчислении, следует из опубликованной Минторгом США статистики. Данный показатель не сошелся с прогнозами экспертов, которые ожидали, что за второй квартал американская экономика продемонстрирует рост на 0,3%.

Реальный ВВП сократился в годовом исчислении на 0,9% во втором квартале 2022 года <...> после снижения на 1,6% в первом квартале, — сказано в документе.

В отчете министерства указано, что причиной улучшения показателей во втором квартале по сравнению с предыдущим стало сокращение расходов федерального правительства и властей штатов, а также рост доходов от экспорта.

Ранее стало известно, что годовой показатель инфляции в США стал рекордным с 1981 года. Потребительские цены в Соединенных Штатах выросли в июне на 9,1% после роста на 8,6% месяцем ранее, тем самым за месяц они прибавили 1,3%, указано в докладе Минтруда страны. Аналитики при этом прогнозировали ускорение годового показателя до 8,8%, а месячного — до 1,1%.

Обозреватели немецкого делового журнала WirtschaftsWoche 11 июля заявили, что экономике США не избежать рецессии. По их словам, вопрос заключается лишь в сроках ее наступления. Аналитики тем временем представляют крайне мрачные прогнозы, отмечая, что экономика США «не успокаивается», а настроение американцев в последние месяцы стало заметно хуже.