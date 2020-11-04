Стало известно, когда Невада сообщит новые цифры по итогам голосования

https://static.news.ru/photo/20e92102-1f08-11eb-b29b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keiko Hiromi/AFLO/Global Look Press

Штат Невада сообщит новые данные по голосованию на выборах президента США не раньше утра четверга, 5 ноября. Избирком ждёт публикации данных от двух крупнейших округов штата Кларк и Уошо.

По времени очередная часть результатов голосования появится в 10:00 (21:00 мск), сообщает Fox News. Пока на сайте госсекретаря Невады Барбары Чегавске сообщается, что процесс подсчёта голосов идёт «ожидаемыми темпами». Подтверждается, что следующая обновлённая неофициальная информация по результатам выборов появится не раньше утра 5 ноября.

Согласно последним данным, опубликованным СМИ, Байден набирает 264 голоса выборщиков из 270 необходимых. При этом он обгоняет Трампа по голосам избирателей в Неваде. По последним подсчётам здесь за Байдена проголосовали 588 252 человек (49,3%), за Трампа — 580 605 (48,7%), посчитаны 75% бюллетеней.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кандидату в президенты США от демократов Джо Байдену осталось только победить в Неваде, чтобы стать президентом. Такого мнения придерживаются американские СМИ, основываясь на предварительных результатах голосования.