Стало известно, когда Невада сообщит новые цифры по итогам голосования

Штат Невада сообщит новые данные по голосованию на выборах президента США не раньше утра четверга, 5 ноября. Избирком ждёт публикации данных от двух крупнейших округов штата Кларк и Уошо.
По времени очередная часть результатов голосования появится в 10:00 (21:00 мск),
Согласно последним данным, опубликованным СМИ, Байден набирает 264 голоса выборщиков из 270 необходимых. При этом он обгоняет Трампа по голосам избирателей в Неваде. По последним подсчётам здесь за Байдена проголосовали 588 252 человек (49,3%), за Трампа — 580 605 (48,7%), посчитаны 75% бюллетеней.
Ранее NEWS.ru сообщал, что кандидату в президенты США от демократов Джо Байдену осталось только победить в Неваде, чтобы стать президентом. Такого мнения придерживаются американские СМИ, основываясь на предварительных результатах голосования.