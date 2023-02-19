Стало известно, какие сферы затронут новые санкции США против России Bloomberg: новые санкции США против России затронут сферы экспорта, энергетики и военной промышленности

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Самоходная огневая установка 9А317МЭ. Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Викинг» на выставке в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022»

24 февраля администрация президента США Джо Байдена введет новый экспортный контроль и очередной пакет санкций против России, нацеленных на энергетическую отрасль и военно-промышленный комплекс, передает Bloomberg со ссылкой на источники. Рестрикции также коснутся финансовых учреждений и частных лиц.

Агентство отмечает, что США и их союзники также сосредоточат свое внимание на предотвращении уклонения и обхода санкций со стороны других стран. По данным Bloomberg, пакет европейских санкций предусматривает ограничения в отношении иранских организаций, которые, как считают в ЕС, поставляют России беспилотники и другие военные товары.

Кроме того, рестрикции предполагают обширный контроль над торговлей другой продукцией, используемой российскими военными, включая технологии, компоненты для строительства, бронетехнику и электронику, сообщает Bloomberg.

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны о санкциях в отношении 333 граждан России. В списке в том числе оказались топ-менеджеры Альфа-Банка Владимир Соколов, Алексей Чухлов, Иван Пятков, Владимир Воейков, бизнесмен Олег Сысуев и другие лица.

Ограничительные меры вводятся сроком на 10 лет. Они предусматривают ограничение или полную остановку торговых операций, блокирование активов, запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества.