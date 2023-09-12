Стало известно, как советское изобретение лишило денег семью Илона Маска Американский биограф Айзексон: советские ученые разорили семью Маска

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Семья американского предпринимателя Илона Маска в прошлом осталась без денег из-за изобретения советских ученых, сообщил американский журналист и биограф Уолтер Айзексон в своей книге о жизни миллиардера. По словам писателя, это произошло в 1980-е годы, когда отец Илона Эррол Маск жил в ЮАР.

В Африке тот владел изумрудным бизнесом. Добытые в замбийских шахтах драгоценные камни он доставлял в Йоханнесбург, а после огранки лично вывозил их за границу. Сам Эррол Маск называл все эти операции легальными, и бизнес его процветал, пока советские ученые не разработали технологию производства искусственных изумрудов.

Он потерял все свои изумрудные доходы, — сказано в книге.

Ранее в США разразился скандал из-за сообщений о том, что Маск приказал инженерам своей компании отключить покрытие сети спутниковой связи Starlink в пределах 100 км от крымского побережья. После этого Киев просил Маска включить Starlink, чтобы нанести удар по российским кораблям.

Сам миллиардер обвинения опроверг. По его словам, тогда система вообще не была активирована, и ее действительно просили включить. Если бы Маск пошел на это, компания SpaceX была бы вовлечена в конфликт на Украине. На этом фоне бизнесмен также напомнил, что Соединенные Штаты не объявляли войну России, а значит нападки на него беспочвенны.