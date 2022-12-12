Стало известно, как Байден вбил клин в отношения с союзниками NI: закон Байдена об инфляции вбил клин в отношения с союзниками США

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Джо Байден

Президент США Джо Байден вбил клин между Вашингтоном и союзниками, которых призывал к солидарности в противодействии России. Причиной этого стал американский закон о защите от инфляции (IRA). Об этом написал в статье для издания The National Interest аналитик Кауш Арха.

Это любопытный поворот для администрации Байдена, которая критиковала предыдущую администрацию за участие в торговых войнах с союзниками, а теперь обещает, что «Америка вернулась» и занимается «безжалостной дипломатией», — отметил автор.

По его мнению, Байден и его команда по сути спровоцировали экономическую войну со своими партнерами в разгар противостояния с Россией и Китаем.

В августе текущего года президент США Джо Байден ввел в действие пакет законов, получивший название Inflation Reduction Act (IRA, закон о снижении инфляции). Он предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, собранных в США и использующих произведенные в Штатах батареи из материалов местного производства. Кроме того, закон выделяет $370 млрд на чистую энергетику и достижение климатических целей, $64 млрд на снижение стоимости лекарств и медстраховок.

В Евросоюзе данный акт сочли дискриминационным по отношению к продукции, импортируемой из других стран.

В этой связи министр торговли Южной Кореи Дукгын Ан заявил, что его стране и Евросоюзу следует сотрудничать при реагировании на данный закон. По его мнению, Сеул и Брюссель могут взаимодействовать с американской администрацией, чтобы минимизировать дискриминационное воздействие закона. При этом он выступил против принятия Евросоюзом аналогичных протекционистских решений, назвав подобные действия «открытием ящика Пандоры».