Стало известно, где находится самолет с Мадуро NBC: самолет с Мадуро приземлился в аэропорту Стюарт в штате Нью-Йорк

Самолет, в котором, предположительно, находится президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга, приземлился в штате Нью-Йорк, передает NBC News. Телеканал сообщил, что по прибытии в аэропорт Стюарт политик должен быть доставлен вертолетом в город.

Затем его оформят и перевезут в столичный следственный изолятор. Официальные лица, осведомленные об этом вопросе, сообщили телеканалу, что ожидают появления венесуэльского президента в суде уже вечером 5 января.

Ранее президент Гондураса Сиомара Кастро выступила с резким осуждением действий США в отношении Венесуэлы. В своем заявлении она назвала военную агрессию и похищение президента республики Мадуро с супругой варварской акцией.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал военную операцию США в Венесуэле свидетельством краха послевоенной системы международных отношений. По мнению политика, происходящее демонстрирует, что основные принципы глобальной безопасности более не работают. Фицо подчеркнул, что сила применяется без санкции Совета Безопасности ООН, а мощные государства действуют исключительно в своих интересах.