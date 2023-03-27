Стало известно, что ВСУ не под силу начать наступление «в стиле НАТО» WSJ: ВСУ начнут контрнаступление не с воздушной, а ракетной и сухопутной атак

Фото: osce.org

Вооруженные силы Украины (ВСУ), несмотря на обучение военных и приток западной техники, не сможет начать наступление в стиле НАТО, которое предполагает массированную атаку с воздуха, пишет газета The Wall Street Journal. По мнению экспертов издания, Киев будет вынужден начать с ракетных ударов и атаковать сухопутными войсками.

Несмотря на обучение и приток техники НАТО, Украина не сможет начать атаку в стиле НАТО... Чтобы выбить окопавшегося врага, как хочет сделать Украина, традиционный подход США и союзников начался бы с массированного воздушного удара с использованием самолетов и крылатых ракет, — пишет издание.

По словам экспертов, у украинских войск есть лишь огрaниченное количество истребителей и боевых вертолетов, поэтому Киев вряд ли будет рисковать ими в лобовой атаке. Вместо этого Киев, вероятно, предпримет крупную атаку - или несколько нeбольших атак - с использованием высокоточного оружия дальнего действия наземного базирования, включая ракеты и артиллерию. Поcле этого предполагается начало масштабного наступления сухопутными вoйсками.