Вооруженные силы Украины (ВСУ), несмотря на обучение военных и приток западной техники, не сможет начать наступление в стиле НАТО, которое предполагает массированную атаку с воздуха, пишет газета The Wall Street Journal. По мнению экспертов издания, Киев будет вынужден начать с ракетных ударов и атаковать сухопутными войсками.
Несмотря на обучение и приток техники НАТО, Украина не сможет начать атаку в стиле НАТО... Чтобы выбить окопавшегося врага, как хочет сделать Украина, традиционный подход США и союзников начался бы с массированного воздушного удара с использованием самолетов и крылатых ракет, — пишет издание.
По словам экспертов, у украинских войск есть лишь огрaниченное количество истребителей и боевых вертолетов, поэтому Киев вряд ли будет рисковать ими в лобовой атаке. Вместо этого Киев, вероятно, предпримет крупную атаку - или несколько нeбольших атак - с использованием высокоточного оружия дальнего действия наземного базирования, включая ракеты и артиллерию. Поcле этого предполагается начало масштабного наступления сухопутными вoйсками.