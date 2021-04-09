Стал известен основной кандидат в советники Байдена по России

https://static.news.ru/photo/fa1b665a-9a92-11eb-951c-96000091f725_660.jpg Мэтью Рожански Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Глава вашингтонского Института перспективных российских исследований им. Джорджа Кеннана при Центре им. Вудро Вильсона Мэтью Рожански может стать старшим директором по России в Совете национальной безопасности при Белом доме. Именно его кандидатуру рассматривает президент США Джо Байден.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники. Отмечается, что Рожански в США считается серьёзным экспертом по России, часто комментирует различные ситуации, связанные с Москвой для многих местных СМИ.

Он стоит во главе института с 2013 года, о самом институте говорят, как о крупнейшем в мире исследовательском центре по России. Рожански критически отзывался о властях России, при этом он против эскалации российско-американских отношений. В 2020 году эксперт подверг критике чрезмерное использование Белым домом санкций в отношении Кремля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Вашингтоне примут меры против Москвы, когда и как сочтут нужным, и эти меры, безусловно, повлияют на поведение российской стороны. Об этом заявил другой советник Байдена Джейк Салливан, отвечающий за национальную безопасность. Он добавил, что в Вашингтоне не исключают сотрудничества с Москвой в тех сферах, где это будет отвечать американским интересам.