США заключили контракт на закупку для Украины системы ПВО NASAMS Пентагон: США заключили контракт с Raytheon на закупку для Украины системы ПВО NASAMS

Фото: Senior Airman Beaux Hebert/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пентагон заявил о заключении властями США контракта с компанией Raytheon на закупку систем противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS для Украины. Стоимость контракта превысила $1,2 млрд, сообщает РИА Новости.

Raytheon получил контракт с фиксированной стоимостью на 1 миллиард 216 миллионов долларов на закупку NASAMS и связанного с ними оборудования, услуг и запасных частей для поддержки усилий на Украине, — цитирует агентство сообщение Пентагона.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас прежде говорила, что поставка западных систем противовоздушной обороны Украине является «путем к миру». При этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя считает, что силы ПВО Украины виноваты в разрушении жилых домов и жертвах среди мирного населения.

Ранее заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что Белый дом не допустит подавления систем ПВО Украины. Он подчеркнул, что Вашингтон и его союзники уже «оказали огромную поддержку» Киеву в вопросах ПВО, что также включает в себя передачу Украине комплексов NASAMS.