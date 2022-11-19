В Пентагоне заявили о недопущении истощения украинских систем ПВО Заместитель шефа Пентагона Кол: США не допустят подавления систем ПВО Украины

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Белый дом не допустит подавления систем противовоздушной обороны (ПВО) Украины, приводит Reuters слова заместителя министра обороны США по политическим делам Колина Кола. Он подчеркнул, что Вашингтон и его союзники уже «оказали огромную поддержку» Киеву в вопросах ПВО, тем самым «приближая ВСУ к стандартам НАТО в техническом плане», что также включает в себя передачу Украине ЗРК NASAMS.

Они (Вооруженные силы РФ. — NEWS.ru) действительно пытаются подавить и истощить украинские системы противовоздушной обороны. <...> США намерены не допустить этого и хотят обеспечить украинцев тем, что им нужно, чтобы поддержать их средства противовоздушной обороны в жизнеспособном состоянии, — заявил замглавы Пентагона.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Киев сообщил о планах передать Украине 125 зенитных орудий, а также спецсредств для укрепления противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками. Объем нового пакета военной помощи составляет $59,5 млн в денежном эквиваленте. В ходе встречи Сунак и президент Украины Владимир Зеленский также обсудили «планы по реконструкции» Украины по завершении конфликта.