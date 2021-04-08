США зафиксировали рекордную активность войск РФ на границе с Украиной

https://static.news.ru/photo/c285bb28-9894-11eb-8a80-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соединённые Штаты зафиксировали максимальную численность российских войск на границе с Украиной с 2014 года, рассказала пресс-секретарь американского президента Джен Псаки.

По её словам, Вашингтон всё сильнее беспокоит эскалация российской агрессии в Донбассе, в том числе перемещение российских военных к границе, передаёт ТАСС.

У России сейчас больше войск на границе с Украиной, чем когда-либо с 2014 года. Пять украинских военнослужащих были убиты только на этой неделе. Все эти признаки вызывают глубокую обеспокоенность, — сказала она.

Накануне рас следовательская группа Conflict Intelligence Team сообщила , что российские войска сконцентрировались в Воронежской области, в 250 км от подконтрольной Киеву части Луганской области. На этой территории военные разбили полевой лагерь.

Эти сведения подтвердил журналист The New York Times Кристиан Триберт, который обнаружил спутниковые снимки с места дислокации военных.

8 апреля канцлер ФРГ Ангела Меркель во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным потребовала от него отказаться наращивать военное присутствие Кремля у границы с Украиной.

При этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска наращивают потенциал в Донбассе, к линии соприкосновения стянуто большое количество техники и личного состава. Это, считает Пушилин, является свидетельством готовности Украины к полномасштабным боевым действиям. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал тревожной обстановку в Донбассе.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР, писал NEWS.ru.