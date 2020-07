США вводят санкции против китайской компании из-за поставок наркотиков

https://static.news.ru/photo/439b7c78-c854-11ea-9364-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Соединённые Штаты ввели санкции против четырёх граждан КНР и одной компании за незаконные поставки синтетического наркотика фентанил, следует из заявления Минфина США.

Как уточняется, упомянутые китайские граждане связаны с группировкой Zheng DTO, которая уже находится под санкциями США. В частности, включённые в санкционный список лица «помогали руководимой Чжэн Фуцзином Zheng DTO в получении оплаты за аналоги фентанила и другие запрещённые вещества, в том числе синтетические каннабиноиды и катиноны», говорится в распространённом заявлении ведомства.

Согласно представленным данным, Zheng DTO занимается производством и последующей поставкой сотен запрещённых препаратов. Доходы от незаконного распространения наркотиков отмываются через счета в банках КНР, а также с помощью криптовалюты.

Санкции также введены в отношении компании Global United Biotechnology Inc., которая принадлежит и управляется Zheng DTO, и компании Wuhan Livika Technology Co. Ltd.

В 2018 году в ходе судебного заседания Чжэн Фуцзину были предъявлены обвинения за поставки синтетических наркотиков в США и ещё в 20 стран. По данным американского Минфина, в настоящее время китаец находится в КНР.

