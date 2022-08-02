США ввели визовые санкции против почти 900 россиян США ввели визовые санкции против 893 официальных лиц из России

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США ввели визовые санкции против 893 российских официальных лиц, сообщается на сайте Госдепа. В санкционный список попали члены СФ и военные, деятельность которых посчитали угрозой для «суверенитета, территориальной целостности или политической независимости Украины». При этом в Вашингтоне не уточнили, кого именно коснулись рестрикции.

В пояснении указано, что санкции также были введены против 31 «иностранного правительственного чиновника», который выступал за поддержку присоединения Крыма к России в 2014 году. Их имена также не уточняются.

Ранее Вашингтон расширил санкции против России, включив в списки 13 физлиц и более 30 компании, включая бывшую спортсменку Алину Кабаеву и главу «ФосАгро» Андрея Гурьева. Под рестрикции также попал технопарк в Сколково. В списке также значатся 36 компании.

В этот же день Канада добавила в санкционный список 43 физлица и 17 компаний из России. В него попали военнослужащие, которых ранее Украина обвинила в причастности к событиям в Буче, а также НИИ «Аргон», завод «Машиностроитель» в Перми, АО «Горизонт» и научно-производственное предприятие «Кант».