Управление по контролю за иностранными активами Минфина США приняло меры против трёх групп хакеров из КНДР. Организации Lazarus Group, Bluenoroff и Andfriel подпали под действие американских санкций.
Действия Вашингтона обусловлены тем, что американская сторона считает киберпреступников ответственными за проведение ряда атак на жизненно важные объекты инфраструктуры, передаёт
Ранее News.ru писал, что американская администрация не ставит перед собой никаких сроков введения санкций в отношении Турции за приобретение российских зенитных ракетных систем С-400. В настоящее время Вашингтон рассматривает все варианты возможных ограничений.