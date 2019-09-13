Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Стадо из 15 коров и восьми телят убила молния в Техасе (США). Животные паслись на границе пастбища около ограды. Забор вокруг фермы металлический, поэтому электрический ток легко поразил скотину. В желудках парнокопытных обнаружили следы ожогов.

Владелец ранчо, Бобби Вуди, рассказал, что гибель 23 особей — «самое безумное», что он когда-либо видел. Когда молния начала бить сюда, электрический удар оказался слишком сильным. Сначала погибла только одна...